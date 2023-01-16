Простые труженики и ветераны. Пожилые белорусы продолжают принимать гостей и поздравления

Новости Беларуси. Участники акции «От всей души» продолжают навещать пожилых белорусов. Сегодня, 16 января, гостей из Национального статистического комитета встречали постояльцы дома-интерната для престарелых и инвалидов «Исток». В учреждении постоянно проживают 80 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это люди, которые внесли свою лепту в развитие нашей страны: простые труженики и ветераны. В доме-интернате созданы все условия для их комфортного пребывания: обеспечиваются круглосуточный уход, необходимое лечение, реабилитация. Сегодня в дружеской атмосфере за чашкой чая участники встречи обменялись поздравлениями с прошедшими праздниками. С особой теплотой они вспоминали былые трудовые будни и делились секретами долголетия.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

В каждом рассказе про Великую Отечественную войну, просто про работу у них у всех сквозит любовь к родной земле, и они нас этому учат. Они передают свой тяжелый путь: войну, невзгоды, одна из женщин была связной в партизанском отряде, где-то они работали под немцами, но все равно не утратили любовь к жизни, активность и, самое главное – патриотизм.

Юлия Митько, директор ГУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Исток»:

Уже здесь у нас есть наше «Активное долголетие – 2030», наша программа. У нас есть коллектив, который называется «Матуліна хата». Либо они поют песни, либо они занимаются и играют на ложках. Они уже независимо от нашей признанной программы, нашего плана государственного, занимаются самостоятельно. Это жизнь, которая протекает, как дома, по велению сердца, души, только в стенах этого уникального учреждения.

В благотворительном марафоне для пожилых активно участвует молодежь, прежде всего активисты БРСМ. Такой формат общения позволяет укреплять связь поколений, сохраняет и передает духовные ценности.

Дмитрий Малышев, активист БРСМ:

Здесь очень семейная атмосфера, ветераны Великой Отечественной воны, ветераны труда, наши дорогие пенсионеры, все эти люди внесли несоизмеримый вклад в прошлом, чтобы мы с вами сегодня могли выйти на улицу, увидеть мирное небо, развитую страну.