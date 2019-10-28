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На Форуме технических вузов Союзного государства в БНТУ обсудят цифровизацию учебного процесса

28 октября 2019 07:16
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Новости Беларуси. Форум технических вузов Союзного государства начнется в БНТУ 28 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В восьмой раз он собирает специалистов в области инженерного образования не только из Беларуси и России, но и Узбекистана, Сербии Чехии. 200 ученых из 100 вузов в 2019 году обсудят тему цифровизации учебного процесса. В тематических секциях и на семинарах, которые продолжаться всю нынешнюю неделю, будут обсуждаться самые различные направления развития науки и техники.

На Форуме технических вузов Союзного государства в БНТУ обсудят цифровизацию учебного процесса-1

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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