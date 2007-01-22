В столице назрела необходимость создания службы эвакуации автомобилей

С таким предложением к столичным властям обратилась минская милиция.Сегодня на вооружении в городском ГАИ только три эвакуатора. Их сил на решение проблемы несанкционированных парковок, особенно на внутридворовых территориях, явно не хватает. Как отмечено сегодня на еженедельной планёрке в городском исполкоме, в идеале - в каждом районе должен быть свой автомобиль-эвакуатор. К тому же, сотрудники ГАИ должны заниматься своими непосредственными обязанностями, а не работать транспортировщиками проштрафившихся авто. Тем временем столичные госавтоинспекторы отправились в средние школы. До конца недели они выступят перед учащимися и педагогами. Тема разговора - использование на одежде школьников световозвращающих элементов. Отметим, использование фликеров уменьшает риск наездов на пешехода на 85%. К слову, за минувший год на дорогах столицы травмы в ДТП получил 91 подросток. В основном дети попадали под колеса авто в темное время суток.