Профашистский марш сорван в Риге

Шествие было приурочено к годовщине ввода гитлеровских войск в Латвию, оно продолжалось не более 10 минут. Затем полиция остановила большую часть его участников. Демонстрантов, которые отказались подчиниться, задержали.

К месту сбора националистов пришли и активисты латвийских антифашистских организаций – выступлениями и лозунгами они выражали свой протест против искажения истории. Действия полицейских они поддержали аплодисментами.

Ранее представители ряда общественных организаций Латвии раскритиковали планы по проведению этого марша, отметив, что вторжение гитлеровских войск противоречило стремлению Латвии к независимости. Мероприятие также резко осудили президент Латвии, премьер-министр, глава МИД и мэр Риги.