Премьер-министр Сергей Сидорский вручил государственные награды

Вручая госнаграды лучшим работникам строительной индустрии, глава Правительства напомнил, что в Беларуси ежегодно необходимо возводить около шести миллионов квадратных метров жилья.

Также, Сергей Сидорский отметил, что в модернизацию строительной отрасли Беларусь вложит около шести триллионов рублей. Немалые средства будут потрачены на переоснащение заводов и закупку техники. Отечественный стройкомплекс некоторое оборудование также сможет производить самостоятельно.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

– Каждый год добавляем в строительстве. Мы взяли на себя мощнейшую программу Правительства по полной модернизации строительной экономики Беларуси. Более шести триллионов белорусских рублей мы вложим в модернизацию и техническое перевооружение строительных организаций.

Медаль «За трудовые заслуги», Благодарность Президента и медаль Франциска Скорины. Также в числе награжденных сегодня – врачи, военные, спортсмены, артисты. Особо премьер-министр поблагодарил сотрудников нефтехимической и газовой отрасли за бесперебойное обеспечение страны качественными нефтепродуктами. А трактористов, операторов машинного доения и специалистов животноводческих комплексов – за поддержание продовольственной безопасности.