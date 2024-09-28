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Проект закона об изменении Уголовного кодекса обсудили в Минске

28 сентября 2024 07:49
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Акцент на профилактику и индивидульную ответственность. Новации в уголовном законодательстве обсудили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект закона об изменении Уголовного кодекса обсудили в Минске-2

В дискуссии приняли участие прокуроры, следователи, судьи, представители общественности, а также депутаты Палаты представителей. Из новшеств – Уголовный кодекс пересматривает санкции, которые касаются 97 составов преступлений.

Проект закона об изменении Уголовного кодекса обсудили в Минске-4

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ряд дискуссионных вопросов, они тоже станут предметом обсуждения. Внесение изменений в так называемую наркотическую статью. Там будет снижен порог санкций. Мы здесь говорим чаще всего о преступлениях, которые совершают несовершеннолетние. Что касается венерических заболеваний, сегодня эти заболевания уже, в общем-то, легко лечатся. Сегодня ответственность за заражение венерическими заболеваниями будут нести, если это заражение будет совершено в отношении несовершеннолетних или двух или более лиц. 

Криминологическая экспертиза показала, с внесением изменений роста преступности не случится. Что касается ранее осужденных по статьям, где наказание стало меньше, после принятия закона они смогут рассчитывать на пересмотр своих дел.

# Закон

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