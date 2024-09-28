Проект закона об изменении Уголовного кодекса обсудили в Минске

Акцент на профилактику и индивидульную ответственность. Новации в уголовном законодательстве обсудили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Ряд дискуссионных вопросов, они тоже станут предметом обсуждения. Внесение изменений в так называемую наркотическую статью. Там будет снижен порог санкций. Мы здесь говорим чаще всего о преступлениях, которые совершают несовершеннолетние. Что касается венерических заболеваний, сегодня эти заболевания уже, в общем-то, легко лечатся. Сегодня ответственность за заражение венерическими заболеваниями будут нести, если это заражение будет совершено в отношении несовершеннолетних или двух или более лиц.

Криминологическая экспертиза показала, с внесением изменений роста преступности не случится. Что касается ранее осужденных по статьям, где наказание стало меньше, после принятия закона они смогут рассчитывать на пересмотр своих дел.