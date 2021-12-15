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Проект «Ведаю Беларусь» завершился. Что говорят организаторы и какие эмоции у участников?

15 декабря 2021 14:17
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Новости Беларуси. В Минске подвели итоги национального патриотического проекта «Ведаю Беларусь», приуроченного к Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Проект «Ведаю Беларусь» завершился. Что говорят организаторы и какие эмоции у участников?-1

Новая молодежная инициатива стартовала в сентябре 2021 года в Гомеле и объединила в себе несколько интеллектуальных состязаний: трилогия онлайн-квизов «Беларусь культурная», «История и география Беларуси». А также турнир по скоростной сборке спилс-карт.  

Проект «Ведаю Беларусь» завершился. Что говорят организаторы и какие эмоции у участников?-4

Евгений Тюриков, глава Всемирной организации спилс-карт:  
В 2021 году была запущена Всемирная федерация спилс-карт, которая призвана продвигать программы антологичные: «Знаю Россию», «Ведаю Беларусь». По реализации проекта «Ведаю Беларусь» было подписано соглашение с БРСМ. В рамках этого соглашения проводятся чемпионаты по сборке спилс-карт. Вообще тяга к изучению родины объединяет наши народы России и Беларуси. И видится актуальным проведение в следующем году на «Славянском базаре» чемпионата по сборке спилс-карт Союзного государства России и Беларуси. Когда по регионам соберутся две страны вместе на одной магнитной доске.  

Проект «Ведаю Беларусь» завершился. Что говорят организаторы и какие эмоции у участников?-7

Гранд-финалу предшествовали десятки отборочных туров. В них приняли участие более 5 000 молодых людей. В финал прошли свыше 300 лучших и самых активных юношей и девушек. Главная задача команд – правильно и за минимальное время собрать карту Беларуси. Она состоит из 118 магнитных пазлов в форме географических границ районов. К слову, рекорд уже установлен командой из Молодечно – 3 минуты 17 секунд.  

Проект «Ведаю Беларусь» завершился. Что говорят организаторы и какие эмоции у участников?-10

Наталья Столпинская, заведующая Центром информационных и социальных технологий ЦК ОО «БРСМ»:  
Нашу молодежь очень тяжело чем-то удивить. Поэтому было придумано запустить такой патриотический проект «Ведаю Беларусь», который включит в себя серию онлайн-квизов по истории, по культуре, по географии нашей родной страны. А также удивить чем-то наших ребят.  

Проект «Ведаю Беларусь» завершился. Что говорят организаторы и какие эмоции у участников?-13

Юлия Комиссарова, участник Республиканского патриотического проекта «Ведаю Беларусь» (Горки):  
Я готовила Брестскую, Гродненскую область. Лера готовила Могилевскую, Гомельскую. А Ксюша – Минскую и Витебскую. Нравятся ли нам такие проекты? Думаю, да. Потому что в Беларуси теперь мы явно не потеряемся. Прекрасно понимаем, какой район с каким граничит.  

Проект «Ведаю Беларусь» завершился. Что говорят организаторы и какие эмоции у участников?-16

Ксения Воронцова, участник Республиканского патриотического проекта «Ведаю Беларусь» (Горки):  
В принципе, эти проекты помогают как-то соединиться с друзьями, найти новые знакомства и провести время хорошо.  

Проект «Ведаю Беларусь» завершился. Что говорят организаторы и какие эмоции у участников?-19

Победителями стали представители рабочей молодежи из Брестской области, студенты из Витебской и школьники из Могилева.  

# БРСМ # общество # Евгений Тюриков # Наталья Столпинская # Юлия Комиссарова # Ксения Воронцова # Фотофакт

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