Проект белорусов победил в конкурсе лучших стартапов мира и получит 230 тысяч долларов

Новости Беларуси. Проект белорусов Артёма Ставенко и Кирилла Чикеюка занял первое место престижного конкурса лучших стартапов мира по версии компании Virgin, которую возглавляет миллиардер Ричард Брэнсон.



Ричард Брэнсон

На конкурсе белорусы представили 2D-проектор, на котором можно показывать видео с 3D-эффектом. Технология подобного рода существовала и раньше, но Кирилл и Артём усовершенствовали и удешевили ее. Изображение на проектор можно передавать как с компьютера, так и с мобильного телефона. Проектом уже заинтересовались крупные рекламные компании.

Конкуренция на конкурсе невероятная. Всего в финал пробились девять участников, которые были выбраны из двух с половиной тысяч проектов.



Кирилл Ставенко и Артем Чикеюк. Фото: dev.by

Артём Ставенко, Кирилл Чикеюк (в интервью Onliner.by):

Все видели голографические шоу Майкла Джексона и Тупака Шакура, но сами голограммы вокруг мы совсем не видим. На мировом рынке сейчас предложены дорогостоящие, неудобные в использовании и установке голограммы – в сфере наружной рекламы, например, их просто-напросто нельзя масштабировать. Все крупные рекламные агентства мира уже готовы выстроиться в очередь за технологией, которая решит эту проблему.



Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева на своих страницах в социальных сетях оценила креативную разработку талантливых белорусов, что их невероятно порадовало. Поддержку трехкратной олимпийской чемпионки ребята называют «фантастической».





Кирилл и Артем перебрались в туманный Альбион в 2008 году, после окончания белорусских вузов. Тогда цель была такой – продолжить учёбу в докторантуре Оксфорда (биомедицинская инженерия) и Университетского колледжа Лондона (политэкономия).





Несколько лет назад мы рассказывали о еще одном невероятном коммерческом успехе Артёма и Кирилла. В 2012-м парни приняли участие в британском телевизионном шоу и выиграли 90 тыс. фунтов (почти $150 тыс.) на реализацию собственного проекта. Телевизионный конкурс «Логово драконов» существует во многих странах мира.



Его цель – помочь молодым предпринимателям с креативными идеями организовать собственный бизнес. В роли «драконов» – члены жюри, они же инвесторы, лица заинтересованные в перспективном проекте. За победу в данном конкурсе даётся 90 тыс. фунтов, которые идут на «раскрутку» бизнеса.



