Продолжение истории с покупкой протухших яиц. Что говорит производитель?

Не первой свежести! Женщина купила яйца в магазине, а они оказались протухшими. Продолжение истории неудачной покупки.

Месяц назад Наталья обратилась в редакцию нашей программы с криком о помощи. Женщина купила в магазине десяток яиц, а придя домой и открыв рюкзак, обнаружила едкий зловонный запах. Женщина едва не задохнулась: только что купленные яйца оказались протухшими. Больше всего героиню расстроило то, что ее любимый дорогостоящий рюкзак был безвозвратно испорчен. Наталья тут же отнесла протухшие яйца обратно в магазин. Там товар приняли назад, но помочь спасти испорченную вещь отказались. «Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку? А после к дискуссии о том, на каком этапе могли испортиться яйца, подключился и производитель продукта.

Александр Иванов, директор птицефабрики:

На сегодняшний день мы являемся крупнейшей в Гродненской области птицефабрикой. Яйцо, которое производит наша фабрика, высшего качества, соответствует абсолютно всем стандартам, которые установлены в РБ. Контроль начинается от контроля кормов, поступающих на птицефабрику и заканчивается уже контролем яйца, которое поставляется уже непосредственно в магазины потребителю. За час – до 100 тысяч свежих куриных яиц!

Несмотря на большие объёмы продукции, специалисты умудряются заглянуть внутрь каждого яйца с помощью специальной лампы. И только убедившись, что желток и белок кристально чисты, продукт отправляют в магазины.