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Продолжение истории с покупкой протухших яиц. Что говорит производитель?

31 июля 2019 10:44
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Не первой свежести! Женщина купила яйца в магазине, а они оказались протухшими. Продолжение истории неудачной покупки.

Продолжение истории с покупкой протухших яиц. Что говорит производитель? -1

Месяц назад Наталья обратилась в редакцию нашей программы с криком о помощи. Женщина купила в магазине десяток яиц, а придя домой и открыв рюкзак, обнаружила едкий зловонный запах. Женщина едва не задохнулась: только что купленные яйца оказались протухшими. Больше всего героиню расстроило то, что ее любимый дорогостоящий рюкзак был безвозвратно испорчен. Наталья тут же отнесла протухшие яйца обратно в магазин. Там товар приняли назад, но помочь спасти испорченную вещь отказались.

«Яйцо там аж чёрное!» Купила протухшие продукты, провонял рюкзак. Оплатит ли магазин химчистку?

А после к дискуссии о том, на каком этапе могли испортиться яйца, подключился и производитель продукта.

Продолжение истории с покупкой протухших яиц. Что говорит производитель? -4

Александр Иванов, директор птицефабрики:
На сегодняшний день мы являемся крупнейшей в Гродненской области птицефабрикой. Яйцо, которое производит наша фабрика, высшего качества, соответствует абсолютно всем стандартам, которые установлены в РБ. Контроль начинается от контроля кормов, поступающих на птицефабрику и заканчивается уже контролем яйца, которое поставляется уже непосредственно в магазины потребителю.

За час – до 100 тысяч свежих куриных яиц!

Продолжение истории с покупкой протухших яиц. Что говорит производитель? -7

Несмотря на большие объёмы продукции, специалисты умудряются заглянуть внутрь каждого яйца с помощью специальной лампы. И только убедившись, что желток и белок кристально чисты, продукт отправляют в магазины.

Продолжение истории с покупкой протухших яиц. Что говорит производитель? -10

Александр Иванов:
Обязательно следим, чтобы потребители остались довольны нашей продукцией. Нюансы, связанные, например, с качеством яйца, не зависят от конкретного производителя. Нам надо иметь в виду, что яйцо какое-то время может хранится у нашего покупателя в магазине, может храниться на каких-то оптовых складах.

Производитель головой ручается за безупречное качество продукта и уверяет – все неприятности для клиента на этапе производства исключены! Остальное – ответственность самого покупателя и ритейла.

Продолжение истории с покупкой протухших яиц. Что говорит производитель? -13

# Некачественный товар # общество # Александр Иванов

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