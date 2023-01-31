Продолжается проверка боевой готовности Вооружённых Сил Беларуси

Новости Беларуси. Остудить горячие головы коллективного Запада. В рамках мероприятий слаживания региональной группировки войск Беларуси и России продолжается проверка боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» СТВ.

Общее руководство всем процессом возложено на Госсекретариат Совета безопасности. В поле зрения проверяющих попало и одно из подразделений материального обеспечения 11-й механизированной бригады. Военнослужащие сняли технику с хранения и совершили марш в указанный район. После прибытия в необходимую точку батальон приступил к выполнению поставленных задач.

Герман Арбузов, командир батальона материального обеспечения 11-й гвардейской механизированной бригады:

Количество техники – больше 200 единиц. Перед тем как занять районы, автомобильные колонны проходят 50-километровый марш. Действуют уверенно, блеск в глазах. Личный состав батальона уверен в себе и своей технике. С поставленной задачей личный состав батальона справится.