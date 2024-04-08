Продажи автомобилей в Беларуси показывают положительную динамику

Положительную динамику развития показывает белорусский авторетейл. Об этом говорит статистика продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей членами отраслевой ассоциации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост в 2023-м по сравнению с показателем годом ранее составил около 50 %. Причиной аналитики рынка называют развитие белорусского локального производства, доступность автокредитов, а также появление в продаже большого количества новых китайских брендов. Кардинально изменилась и сама структура продаж: сегодня все большим спросом пользуются электромобили. Положительная динамика развития авторетейла сохраняется. В феврале продажи добавили 32 % к январю.