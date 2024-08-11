Призванные из запаса военнообязанные приняли присягу в парке Павлова

Обещание защищать территориальную целостность сегодня, 11 августа, в Минске дали военнообязанные, призванные из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественная церемония принесения присяги прошла в парке имени Павлова. Всего участников плановых трехнедельных сборов более 100. В обычной жизни у каждого гражданская профессия, но всех объединяет твердое желание быть готовыми защищать мир. На время призванные из запаса военнообязанные станут настоящими боевыми товарищами.

Демид Сологуб, военный комиссар Московского района г. Минска: Эти сборы играют очень важную роль в подготовке военнообученного резерва для войск. Получают навыки во владении оружием, в выполнении своих обязанностей и выходят по итогам сбора готовые к любой поставленной задачи для территориальных войск.

Олег Смоляк, командир батальона территориальной обороны:

Все мужчины, которые стали в строй, очень хотели принять присягу, чтобы стать настоящими защитниками Родины. Для меня быть призванным на военный сбор очень почетно, я знаю, что могу передать какие-то знания военнослужащим, дать что-то полезное и принести пользу для Московского района, территориальной обороны.

Учебный сбор проходит под руководством главы администрации Московского района Минска. В основном программа состоит из боевого слаживания состава. Главная цель – подготовка военнообязанных к выполнению задач в соответствии с военно-учетными специальностями и должностным предназначением.