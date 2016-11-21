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Приветствие: основные правила этикета

21 ноября 2016 10:43
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Не царское это дело: обмениваться рукопожатиями. Но если бы Иван Васильевич был знаком с культурой приветствия, этот киношедевр не вызвал бы столько положительных эмоций. А чтобы наша жизнь не превратилась в комедию, следует изучить все тонкости этикета.

В древние времена рукопожатие служило сигналом миролюбия. Протягивая руку человек словно говорил: «Я пришёл с добрыми намерениями! В моей руке нет оружия!» В современном обществе этот приветственный ритуал является знаком расположения и, как выяснили американские исследователи, – благоприятно влияют на исход деловых переговоров.

При встрече людей разного пола право принять решение рукопожатия принадлежит женщине. Она подаёт руку.

Но если первым это сделает мужчина, его действие не будет считаться дурным тоном в случае если он находится в статусе «Начальник».

# общество # Фотофакт # Правила этикета # Мария Кронда # Евгения Сахарова

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