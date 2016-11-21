21 ноября – Всемирный день телевидения: Должен быть симбиоз – проникновение телевидения в Интернет, Интернета в телевидение!

Телевидение тогда и сейчас: насколько оно поменялось?

Ирина Смольская, ведущая СТВ:

Я пришла на телевидение почти 25 лет назад. Конечно, тогда не было ни спецэффектов, не было компьютерной графики. То что было: это был картон, это была фанера, это были краски, ткани, и, конечно, это были безудержные фантазии наших художников. Когда понятие «суфлёр» для нас было чем-то наподобие волшебству. Потому что раньше все эти тексты, особенно на белорусском языке… Приходилось просто учить эти большие тексты наизусть.

Екатерина Зебенько, ведущая СТВ:

Наши первые суфлёры – распечатанные тексты. Крупным шрифтом.

Наталья Надольская, ведущая СТВ:

Компьютеров не было! То есть сейчас все, кто набирает тексты на компьютере и сидят с планшетами в руках… Мы же сидели за столом, либо где-то на подоконнике с ручкой, листом бумаги. И если редактор вносил правку, мы переписывали этот текст. Этот «суфлёр», о котором начала говорить Катя, я немного расскажу как это было: Оператор держал под камерой, чтобы взгляд был в камеру и крутил его, словно рулон обоев, эта склеенная бумага растелилась по всей студии.

Екатерина Зебенько, ведущая СТВ:

Мы работали, когда были дискеты, когда не было мобильных телефонов и нам нужно было договариваться на съёмки. И мало того, у нас был один городской телефон. Нам нужно было по городскому номеру дозвониться какому-нибудь чиновнику, которого на месте нет никогда. Сейчас журналисты немножечко меркантильны, наверное. Они больше мечтают о славе, они меньше хотят работать «в полях», с микрофоном на улице в любую погоду. Я и в жару работала, и в мороз работала. И репортёром, и в студии, и на каких-то проектах. И в Минске, и где-то далеко за его пределами…

А сейчас да. Людей больше интересует вопрос зарплаты. Вопрос престижа: «А что я с этого буду иметь? А какие у меня социальные гарантии? А какое будет моё рабочее место?» Ко мне даже часто на улице просто подходят люди и говорят: «Что нам сделать: куда нам нужно идти, чтобы работать на телевидении? Где какие кастинги проходят, какие-то программы? А куда прийти ведущим?» Я спрашиваю: «А у вас есть какая-то концепция? Что вы можете предложить телевидению? Какое вы имеете образование? Что вы сделали для того, чтобы работать на телевидении?» Я всё-таки советую людям: для того, чтобы работать на телевидении, нужно приложить какие-то усилия. Как минимум получить образование. Лучше, конечно, профессиональное. Или пройти какие-то курсы, и всё-таки быть готовым к тому, что вам нужно пройти большой долгий путь. Возможно, он будет не таким популярным, как вам бы хотелось с самого начала. Возможно, придётся поработать не в тёплой студии и с телесуфлёром, а на улице с микрофоном. Нужно быть готовым для того, чтобы пройти этот тернистый путь для того, чтобы стать знаменитым.

Ирина Смольская, ведущая СТВ:

Когда-то давно, когда не было Интернета, люди писали письма. Нас заваливали письмами, потому что реально нас было 10 дикторов. Это было всего лишь 10 известных лиц. Такие, на которых хотели ровняться, смотрели, как они одеваются, какой макияж и какие причёски. Мы были эталоном стиля.

Наталья Надольская, ведущая СТВ:

Я думаю, что должен быть какой-то симбиоз: проникновение телевидения в Интернет, Интернета в телевидения. Эти все технологии… Почему нет?

