Приложение «Голосую» теперь можно бесплатно скачать на мобильный телефон

Новости Беларуси. Активисты БРСМ разработали программу, которая поможет избирателям легко и быстро узнать все о компании в местные Советы депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Информация о кандидатах, участки для голосования, как их найти и как добраться – все это теперь под рукой.