Прикоснуться к истории. В День археолога можно поучаствовать в мастер-классе по зачистке культурного слоя

Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник День археолога (а он отмечается сегодня, 15 августа) ученые Института истории Академии наук проведут в деревне Городище Минского района, где располагается археологический комплекс на реке Менке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2023 году здесь проводят масштабные исследования, участие в которых кроме ученых принимают студенты и волонтеры всей страны.

Уже найдены артефакты, дополняющие страницы древней истории Беларуси. В Минской городской ратуше работает специальная выставка редких предметов материальной и духовной культуры, а непосредственное участие в раскопках Большого городища можно принять сегодня. Опытные археологи приглашают также всех желающих на мастер-классы по зачистке культурного слоя. В программе праздничного дня и лекция научного руководителя раскопок, выступление клуба исторических реконструкций, выездной семинар по вопросам археологического наследия Беларуси. Во время круглого стола эксперты обсудят его интеграцию в сферу туризма.