«Приезжают из центра, ставят машины и бидонами набирают». Ищем питьевые фонтанчики в Минске

Не за горами знойное лето. А потому питьевые фонтанчики – на вес золота. Корреспонденты программы «Минск и минчане» прогулялись по столичным оазисам и узнали, где освежиться будет приятно и полезно.

Проспект Победителей, 82. Существует предание, что в 1612 году на этом месте была найдена икона Крупецкой Божьей матери, названой в честь одноименной деревни Крупцы, которая тогда находилась здесь.

Специально для чудотворной иконы в середине XVII века построили вначале деревянную часовню, а в 30-ых годах XIX века каменную церковь. В 90-ых годах прошлого столетия здесь появился Свято-Покровский храм.

Считалось, что вода из родника помогала при глазных заболеваниях, а также семьям, которые не могли дождаться детей. И по сей день сюда не зарастает народная тропа. Сделать здесь фото на счастье спешат и молодожены.

Минчанка:

Он из земли прямо бил, и было там еще 2 источника, но они почему-то пропали. Вот этот закрытый, хорошо нам. Вкусная – она мягче. Многие, кто готовит обеды, говорят, что накипи такой нет. Но я не кипячу: читала, что нельзя ее кипятить.

Вода здесь чистая и качественная – заверили в Центре гигиены и эпидемиологии Центрального района. А место, словно с картин художников! Велосипедистам и байкерам есть где сделать привал и освежиться.

Минчанин:

Мне, вообще, прелесть! Я тут 2 часа в день провожу. Движение – у меня упражнения 2 раза в день: на глаза 4, на колени 5 упражнений. Вода очищает организм.

За артезианской водой отправляйтесь во Фрунзенский район. Питьевые фонтанчики здесь в надежных руках водоканала. Струи бьют с мая по октябрь с 10 утра до 10 вечера. Контроль качества ведется еженедельно.

Наталья Сазанова, заместитель начальника производства «Минскводопровод» УП «Минскводоканал»:

Качество воды соответствует всем санитарным нормам, поэтому потребители могут спокойно употреблять эту воду в пищу. Жители Фрунзенского района часто обращаются к нам с благодарностями, с просьбой включить либо продлить срок их эксплуатации в осенний период. Мы, как правило, если погодные условия позволяют, на несколько дней – идем к гражданам навстречу.

К слову, у главного офиса «Минскводоканала» также есть свой живительный источник. Для местной детворы синяя труба – любимая достопримечательность.

А мы продолжаем сиесту в парке 60-летия Октября, что на пересечении улиц Сердича и Матусевича. Эта березовая роща – идеальное место для пробежек. В народе его даже окрестили тропой здоровья. А когда включили фонтаны, здесь стал по вечерам собираться весь район.

Минчане:

– Прихожу через два дня, вообще, гуляю каждый день. На вкус мне она нравится. Нам повезло. Пусть и кому-то будет хорошо.

– Здесь приезжают с центра, машины ставят и бидонами набирают.

По соседству, на Матусевича, 53 жизнь также бьет ключом. К местному роднику выстраиваются очереди. Вода ледяная и приятная на вкус. Минчанка:

Еще хорошо то, что нет запаха хлорки. Люблю пить горячую воду по утрам, – говорят, полезно для здоровья, и чай делать. Можно пить и просто сырую воду.

Завершим водное путешествие у дома Милосердия по адресу ул. Франциска Скорины, 11. Сюда минчане отправляются с верой и молитвой. Источник освятили 19 января 2004 года. С тех пор верующие приходят сюда за целебной водой. Она поднимается из глубины 275 метров. В архитектурном ансамбле можно прочитать историю православия белорусской земли, здесь каждая деталь наполнена смыслом.

Екатерина Ефимович, пресс-секретарь Всехсвятского прихода города Минска:

Это работа архитектора Николая Иосифовича Лукьянчика и скульптора Натальи Апиок. Перед источником 3-метровый поклонный крест, изображающий на барельефах Воскресение Христова, распятие Христова, Рождество Христово и Вознесение. А с дугой стороны – сцены из жития Евфросинии Полоцкой. За чашей находится барельефный цикл, посвященный белорусским святым. 6 арок – 6 епархий.