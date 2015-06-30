Президентские выборы: больше 70% избирателей планирует принять участие в голосовании

Новости Беларуси. Политологи и социологи в преддверии президентской кампании начинают работать еще активнее. К примеру, они проводят множество опросов. Так, по данным одного из них, принять участие в голосовании планируют более 70% избирателей. Эксперты отмечают, что в этом году велик процент осведомленности: практически все опрошенные знают о грядущем политическом событии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хотя до президентских выборов больше трех месяцев, белорусы ими уже охотно интересуются, ведь именно это политическое событие определит жизнь страны на ближайшие пять лет. Такая заинтересованность переходит в числовое значение: более 70 процентов избирателей планируют опустить свои бюллетени в урну для голосования.

Александр Синкевич, политолог:

Белорусские избиратели традиционно активно участвуют в выборах. Я думаю, что на самих выборах примет участие больше, чем 70 процентов. Когда начнется информационная кампания, то количество возрастет, и будут привычные в прошлые выборы примерно 80 процентов участвующих в голосовании.

Такой высокий показатель – уже привычный, ведь белорусы голосуют даже активнее, чем европейцы. Например, в соседней Польше в прошедшей президентской кампании приняли участие чуть больше 40% избирателей. Причем у нас уровень доверия к власти постоянно растет.

Ивановский Александр, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Доверие к власти обусловлена теми практическими делами, которые она реализует. Ситуация вокруг республики и в целом ряде регионов достаточно напряженная. В этих условиях народ сплачивается вокруг власти, потому что видят результаты той большой работы, которая проводится.

Трагические события в мире, в том числе у наших соседей, и глобальные экономические проблемы определили основную позицию белорусов – главное сохранить мир и уровень жизни, и только укреплять их в будущем. Таковы выводы социологов.

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета:

Хочется устойчивости, стабильности в государстве для того, чтобы семьи могли нормально жить. Отсюда эти побуждения к тому, чтобы свой голос резко высказать во время выборов в пользу мира и нашей страны.

В этом году «семья» для 90 процентов белорусов стала главной ценностью. В будущее жители нашей страны смотрят смело и с оптимизмом.