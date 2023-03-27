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Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»

27 марта 2023 19:51
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Новости Беларуси. Все в ваших руках. Берите и действуйте. Такими словами 27 марта новых руководителей местной вертикали, предприятий и министерств напутствовал Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»-1

Алена Сырова, СТВ:
Особое внимание – «Белшине». Недавний скандал с заключенной не в интересах Беларуси сделкой предыдущему руководителю стоил должности и не только. Президент интересуется, как обстоят дела сейчас.

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Новый руководитель для «Белшины» – человек родной, на предприятии 27 лет, вредить точно не настроен, а что до недавнего эксцесса, то Александр Ковалев говорит: решения уже приняты, он ждет результатов.

Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»-4

Александр Ковалев, генеральный директор ОАО «Белшина»:
Сейчас пытаемся переконтрактоваться непосредственно с конечными потребителями. С этой целью наши специалисты уже выехали в районы сосредоточения горнодобывающих предприятий Кузбасса. На этой неделе планируется порядка 8 встреч. Жду их, конечно же, с нетерпением с заключенными или предварительно заключенными договорами.

Интересное назначение и на предприятии «Белмедтехника». На первый взгляд может показаться нелогичным, все же где человек военный, а где медтехника, но здесь решающим фактором является умение наладить дисциплину. Президент об этом прямо сказал.

Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Военный человек есть военный. У нас ситуация такая, что порядок надо наводить везде, в том числе и в этой сфере. Я очень буду заинтересован, чтобы здесь получилось.

Напомню, по инициативе главы государства создана и работает межведомственная группа. О результатах проверок Президента информируют. И ситуацию нельзя назвать безоблачной.

Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»-10

Александр Лукашенко:
У нас здесь немало проблем. Ну, скорее всего, в Минздраве. Это мы тут шевельнем Минздрав. Притом солидно его шевельнем, чтобы они видели и больницы, и районные центры, и участковые, и ФАПы. Ну и губернаторы, естественно. Но без этого невозможно. Когда группа, которую я направил для ревизии по стране приезжает на место, а у него двери не закрываются в больнице, это уже не дело.

И есть основание полагать, что проблемы будут решены. Что до технического оснащения, то новый руководитель обещает только этим не ограничиваться.

Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»-13

Игорь Демиденко, генеральный директор производственно-торгового РУП «Белмедтехника»:
Как Президент сегодня привел пример. Есть оборудование, оно не работает. Оборудование само работает, медицинский работник просто не умеет им пользоваться. Поэтому я записал себе как основную задачу: если уж будем закупать, то будем обучать использованию этого оборудования.

Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»-16

Кстати, в медицине это не единственная перестановка сегодня. Юрий Горбич стал новым заместителем министра здравоохранения. Новые замы у глав МАРТа и Минэкономики. Из высоких назначений – директор Департамента по авиации – экс-командующий ВВС и ПВО Игорь Голуб. Все они согласованы на должности в рабочем порядке. Хотя, возможно, кто-то ожидал их увидеть во Дворце Независимости, а не представителей местной власти. Что ж. Это фирменный стиль руководителя страны. Для Александра Лукашенко нет важных и неважных должностей. Общая картина складывается из деталей. Иногда один штрих может все исказить. А этого никак нельзя допустить.

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Алена Сырова # Александр Ковалев # Игорь Демиденко # Александр Лукашенко # Фотофакт

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