Президент согласовал назначение новых замглавы Минздрава и гендиректора «Белмедтехники»

Новости Беларуси. Все в ваших руках. Берите и действуйте. Такими словами 27 марта новых руководителей местной вертикали, предприятий и министерств напутствовал Президент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Особое внимание – «Белшине». Недавний скандал с заключенной не в интересах Беларуси сделкой предыдущему руководителю стоил должности и не только. Президент интересуется, как обстоят дела сейчас. «Продаете или же на склад?» Лукашенко заинтересовала ситуация с белорусскими шинами. Новый руководитель для «Белшины» – человек родной, на предприятии 27 лет, вредить точно не настроен, а что до недавнего эксцесса, то Александр Ковалев говорит: решения уже приняты, он ждет результатов.

Александр Ковалев, генеральный директор ОАО «Белшина»:

Сейчас пытаемся переконтрактоваться непосредственно с конечными потребителями. С этой целью наши специалисты уже выехали в районы сосредоточения горнодобывающих предприятий Кузбасса. На этой неделе планируется порядка 8 встреч. Жду их, конечно же, с нетерпением с заключенными или предварительно заключенными договорами. Интересное назначение и на предприятии «Белмедтехника». На первый взгляд может показаться нелогичным, все же где человек военный, а где медтехника, но здесь решающим фактором является умение наладить дисциплину. Президент об этом прямо сказал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Военный человек есть военный. У нас ситуация такая, что порядок надо наводить везде, в том числе и в этой сфере. Я очень буду заинтересован, чтобы здесь получилось. Напомню, по инициативе главы государства создана и работает межведомственная группа. О результатах проверок Президента информируют. И ситуацию нельзя назвать безоблачной.

Александр Лукашенко:

У нас здесь немало проблем. Ну, скорее всего, в Минздраве. Это мы тут шевельнем Минздрав. Притом солидно его шевельнем, чтобы они видели и больницы, и районные центры, и участковые, и ФАПы. Ну и губернаторы, естественно. Но без этого невозможно. Когда группа, которую я направил для ревизии по стране приезжает на место, а у него двери не закрываются в больнице, это уже не дело. И есть основание полагать, что проблемы будут решены. Что до технического оснащения, то новый руководитель обещает только этим не ограничиваться.