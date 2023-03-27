Минсельхозпрод: «В сезон 2023/2024 мы полностью обеспечим население Беларуси нашим огурцом»

Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.

Алена Сырова, СТВ:

Расскажите, Владимир Владимирович, подробнее. Алексей Игоревич уже обмолвился о том, что вы планируете целую программу запускать по ранним овощам. Какие-то сорта новые будут? В чем суть? Может быть, в следующем году будем уже нашу раннюю картошку есть, не украинскую? Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Я только перед тем, как ответит Владимир Владимирович, позволю себе исправить ошибку. Это пакистанская картошка, не украинская. Кирилл Казаков, СТВ:

Это маркетинговый ход! Алена Сырова:

Это сегодня было, буквально два часа назад.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По климатическим условиям сейчас в Украине картофель вырасти не может. Это раз. Второе – о той программе, о которой вы говорили. В текущем году в феврале подскочила цена на огурец. Этот огурец был завозной. 50 % мы закрыли своим производством, и белорусский огурец в цене сильно не вырос. Может, цена немножко поколебалась в связи с привозным. Для того, чтобы такое в дальнейшем не повторялось, правительством поставлена задача обеспечить наше население в межсезонье овощной продукцией, и в первую очередь это огурец и томат, затем – баклажан и перец, зеленные культуры. В сезон 2023/2024 мы полностью обеспечим население Беларуси нашим огурцом. Для производства томата сейчас проводится инвентаризация существующих тепличных хозяйств на предмет установления досветки. По светокультуре мы определимся, сколько в межсезонье 2023/2024 мы произведем томатов и сколько нам нужно будет построить еще теплиц для того, чтобы полностью обеспечить себя этими овощами. При этом нужно понимать, почему мы раньше этого не делали. Что, не могли?

Кирилл Казаков:

У нас Шклов и Столин вроде огуречные столицы, Ивье – помидорная. А вы говорите, не хватает. Владимир Гракун:

Я же сказал, в межсезонный период, это ноябрь – март. Почему же мы не могли произвести полностью? И вы приводили примеры, что есть турецкие и так далее. Нужно понимать, что, чтобы произвести овощи в закрытом грунте в Беларуси, должна быть досветка. Мы 22 часа должны светить, чтобы получить с гектара максимально продукции. Алена Сырова:

Так вам обыватель скажет: мы же целую АЭС построили, у нас этой электроэнергии… Кирилл Казаков:

Так вон тебе написали: бананы дешевле, чем огурцы. У нас народ просто мыслит. Я бы так мыслил тоже: бананы дешевле – значит, плохо. Владимир Гракун:

Наш народ мыслит правильно. Но давайте мы сравним не зимой, а летом, сколько стоит огурец и сколько стоит банан.