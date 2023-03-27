Минсельхозпрод: «В сезон 2023/2024 мы полностью обеспечим население Беларуси нашим огурцом»
Новости Беларуси. Продовольственная безопасность и шоп-прайс. Что осталось в закромах Родины? Как работает цепочка «стабфонды – отечественные прилавки»? Действительно ли помогла заморозка цен? Кто составляет конкуренцию на прилавках магазинов белорусским позициям? Экономика быта белорусов станет поводом для дискуссии на площадке ток-шоу «По существу». В студии спикеры из разных сфер продовольственного процесса.
Алена Сырова, СТВ:
Расскажите, Владимир Владимирович, подробнее. Алексей Игоревич уже обмолвился о том, что вы планируете целую программу запускать по ранним овощам. Какие-то сорта новые будут? В чем суть? Может быть, в следующем году будем уже нашу раннюю картошку есть, не украинскую?
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Я только перед тем, как ответит Владимир Владимирович, позволю себе исправить ошибку. Это пакистанская картошка, не украинская.
Кирилл Казаков, СТВ:
Это маркетинговый ход!
Алена Сырова:
Это сегодня было, буквально два часа назад.
Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
По климатическим условиям сейчас в Украине картофель вырасти не может. Это раз. Второе – о той программе, о которой вы говорили. В текущем году в феврале подскочила цена на огурец. Этот огурец был завозной. 50 % мы закрыли своим производством, и белорусский огурец в цене сильно не вырос. Может, цена немножко поколебалась в связи с привозным. Для того, чтобы такое в дальнейшем не повторялось, правительством поставлена задача обеспечить наше население в межсезонье овощной продукцией, и в первую очередь это огурец и томат, затем – баклажан и перец, зеленные культуры.
В сезон 2023/2024 мы полностью обеспечим население Беларуси нашим огурцом. Для производства томата сейчас проводится инвентаризация существующих тепличных хозяйств на предмет установления досветки. По светокультуре мы определимся, сколько в межсезонье 2023/2024 мы произведем томатов и сколько нам нужно будет построить еще теплиц для того, чтобы полностью обеспечить себя этими овощами. При этом нужно понимать, почему мы раньше этого не делали. Что, не могли?
Кирилл Казаков:
У нас Шклов и Столин вроде огуречные столицы, Ивье – помидорная. А вы говорите, не хватает.
Владимир Гракун:
Я же сказал, в межсезонный период, это ноябрь – март. Почему же мы не могли произвести полностью? И вы приводили примеры, что есть турецкие и так далее. Нужно понимать, что, чтобы произвести овощи в закрытом грунте в Беларуси, должна быть досветка. Мы 22 часа должны светить, чтобы получить с гектара максимально продукции.
Алена Сырова:
Так вам обыватель скажет: мы же целую АЭС построили, у нас этой электроэнергии…
Кирилл Казаков:
Так вон тебе написали: бананы дешевле, чем огурцы. У нас народ просто мыслит. Я бы так мыслил тоже: бананы дешевле – значит, плохо.
Владимир Гракун:
Наш народ мыслит правильно. Но давайте мы сравним не зимой, а летом, сколько стоит огурец и сколько стоит банан.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Абсолютно верно. Здесь простая экономика. На 22 часа включите себе лампочку высокую, такую, чтобы свет давала, и посмотрим, сколько вы будете платить за квартиру. Поэтому здесь обывательское такое, конечно, мнение. Но люди в большинстве своем все правильно понимают. И задача, поставленная правительством, будет выполнена. Минсельхозпрод четко в этом плане работает. Целая есть программа, дорабатывается. Мы считали, что в межсезонье нам надо 2-2,5 тысячи тонн огурцов и 3-3,5 тысячи тонн томатов. Это все будет обеспечено нашим.
В дополнение скажу. Раньше работали в Минсельхозпроде вместе с Владимиром Владимировичем. Помните, как с гречкой? Везли из России, из Алтайского края – оттуда было дешевле. Поставил глава государства задачу – как в воду смотрел, настолько проницательный человек – не хватит, надо нашим обеспечить. И получилось так, когда гречка там не уродилась, нам не давали, и слава богу, что нарастили свои объемы. И цена наша была ниже, чем в России. То же самое будет и с томатами. Под себя, под полную потребность. Мир сегодня закрывается. Где сейчас Европа? Нет Европы. Где Украина? Раньше мы из Украины себе привозили овощи ранние, сегодня не можем. Поэтому надеемся в первую очередь на себя. И мы как МАРТ разворачиваем полку магазинов в сторону белорусского производителя. Это наша задача номер один.
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