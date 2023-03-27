Лукашенко: всем надо подготовиться к политическим кампаниям! За 2020 год мы уроки извлекли

Алена Сырова, СТВ: Александр Лукашенко озвучил свои основные требования ко всем руководителям на местах. И к тем, кто только получил свои должности, и к тем, кто уже с ними сроднился.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задачи, мужики, все знаете. Я не единожды об этом говорил. Кто-кто, а вы, наверное, следите за средствами массовой информации, то, о чем я говорю. Поэтому добавить особо мне нечего. Год особый. Всем надо подготовиться к политическим кампаниям, чтобы нас не начали шатать в очередной раз. Оснований для этого вообще никаких нет. Если тогда мы расхлябано к этому относились, начиная от Комитета госбезопасности и заканчивая вертикалью власти, то за 2020 год уроки мы основные извлекли, поэтому я не думаю, что у нас будут какие-то большие проблемы.

Но обратите внимание на те вопросы, которые ставит население, наши граждане. Смотрите за ценообразованием. Смотрите за проблемами ЖКХ. Да, конечно, заборы должен каждый сам отремонтировать по вашему жестокому требованию. Особенно в деревне. Я вот смотрю, сельские советы у нас практически выпадают из поля зрения. Это ваше поле деятельности. И они за деревнями не смотрят (подробности).

Еще раз повторю. Вы одни. Партии коммунистической нет, которая занималась кадрами отдельно. А районный исполком занимался производством и так далее. Этого нет. Все сосредоточено в ваших руках. Поэтому берите и действуйте. Кивать не на кого.

Особенно актуально вслушаться в последние фразы и осознать степень ответственности с учетом прошедшей год назад конституционной реформы. Хотя, конечно, не стоит забывать, что выполнимость требований главы государства во многом зависит от работы реального сектора экономики. Именно поэтому новоназначенных руководителей предприятий Александр Лукашенко пригласил на отдельный разговор к себе в кабинет.

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