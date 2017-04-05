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Президент присудил Государственные премии Беларуси 2016 года

05 апреля 2017 06:41
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Новости Беларуси. Накануне Государственные премии присуждены выдающимся людям нашей страны. Соответствующий указ подписал глава государства. Среди тех, кто удостоился почетной награды – знаменитые медики, ученые, артисты, которые прославились не только в нашей стране, но и далеко за пределами.

Так, в области медицины премии присуждены легендарным трансплантологам Олегу Руммо и Юрию Островскому.

В области науки и техники – сотрудникам Национальной академии наук и предприятия «Интеграл». За творческие достижения отмечен коллектив театра оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Премии правительства Беларуси

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