Президент присудил Государственные премии Беларуси 2016 года

Новости Беларуси. Накануне Государственные премии присуждены выдающимся людям нашей страны. Соответствующий указ подписал глава государства. Среди тех, кто удостоился почетной награды – знаменитые медики, ученые, артисты, которые прославились не только в нашей стране, но и далеко за пределами.

Так, в области медицины премии присуждены легендарным трансплантологам Олегу Руммо и Юрию Островскому.

В области науки и техники – сотрудникам Национальной академии наук и предприятия «Интеграл». За творческие достижения отмечен коллектив театра оперы и балета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.