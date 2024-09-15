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Президент поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником

15 сентября 2024 07:30
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Лесной фонд страны и все его обитатели под их надежной защитой. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Лесное хозяйство давно является значимой частью национальной экономики, а деревопереработка – весомой статьей экспорта. Благодаря вашему кропотливому труду белорусские леса, национальное достояние республики, рационально используются, бережно охраняются и эффективно восстанавливаются. В полной мере высокое профессиональное мастерство вы проявили в экстремальных условиях, возникших из-за прошедших ураганов. И даже в свой праздник многие из вас работают, устраняя последствия недавней стихии.

# Праздничные даты

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