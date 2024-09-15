Президент поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства с профессиональным праздником

Лесной фонд страны и все его обитатели под их надежной защитой. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Лесное хозяйство давно является значимой частью национальной экономики, а деревопереработка – весомой статьей экспорта. Благодаря вашему кропотливому труду белорусские леса, национальное достояние республики, рационально используются, бережно охраняются и эффективно восстанавливаются. В полной мере высокое профессиональное мастерство вы проявили в экстремальных условиях, возникших из-за прошедших ураганов. И даже в свой праздник многие из вас работают, устраняя последствия недавней стихии.