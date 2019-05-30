Президент наделил Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра

Новости Беларуси. Белорусская дипломатическая миссия в России получила больше возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 мая Президент подписал указ, который наделяет Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко полномочиями заместителя премьер-министра.

Документ дает возможность представлять нашу страну по вопросам сотрудничества в контактах с чиновниками и госорганами как России, так и Союзного государства. Кроме того вносить предложения правительству, органам госуправления, облисполкомам, Мингорисполкому. А также иным организациям, имеющим отношение к торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству с Россией.