Президент Беларуси: «Если бы женщина наша трое детишек рожала, это было бы счастье для страны»

Новости Беларуси. Во время «Большого разговора с Президентом» вопрос не о мировых событиях и политике, но важный, задала женщина: пенсии и рождаемость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нас должно становиться намного больше, это одна из главных стратегий демографической политики страны с населением почти в 9,5 миллионов человек. Но реальность такова: через 20 лет, если ничего не делать, проблема может стать остро – численность населения будет уменьшаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, малая пенсия. Будем думать, такая в повестке дня проблема стоит. Разберемся с многодетными. Ибо через 30 лет в Беларуси половина населения останется. Женщины рожать не хотят, мужиков нормальных нет. От кого рожать – попробуй, разберись. Ну, просто беда. Что вы хотите, где мужиков брать? Если они в армии не были, какие это мужики. Это даже не шутка.