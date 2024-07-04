Премиальные меха – как создают коллекции белорусского бренда ZIMA?

Беларусь – страна со своей модной историей. Уже несколько лет подряд у нас проходят недели моды и фэшн-фестивали. Дизайнеры, которые работают на рынке, готовы достойно представлять нашу страну на мировых подиумах. О том, кто правит отечественной модой и создает тот самый уникальный стиль, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Боярчук, дизайнер изделий из экомеха бренда ZIMA:

Может быть, не надо говорить эти цифры?

Алеся Лакина:

Почему?

Елена Боярчук:

Это, конечно, очень дорого. Потому что меха мы используем самые трендовые, современные и премиальные. Соответственно, мы работаем – у нас нет мелочей. Начиная от подкладочных тканей – поливискозы, которая дышит, заканчивая фурнитурой – это крючки, составляющие. Выверенные лекала, посадка, крой. У нас лекала меняются каждый сезон. Нет такого, что мы сделали лекала и работаем на них пять сезонов.

*На правах рекламы.