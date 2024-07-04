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Премиальные меха – как создают коллекции белорусского бренда ZIMA?

04 июля 2024 19:09
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Беларусь – страна со своей модной историей. Уже несколько лет подряд у нас проходят недели моды и фэшн-фестивали. Дизайнеры, которые работают на рынке, готовы достойно представлять нашу страну на мировых подиумах. О том, кто правит отечественной модой и создает тот самый уникальный стиль, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Во сколько обходится дизайнеру создание коллекции?

Премиальные меха – как создают коллекции белорусского бренда ZIMA?-1

Елена Боярчук, дизайнер изделий из экомеха бренда ZIMA:
Может быть, не надо говорить эти цифры?

Алеся Лакина:
Почему?

Елена Боярчук:
Это, конечно, очень дорого. Потому что меха мы используем самые трендовые, современные и премиальные. Соответственно, мы работаем – у нас нет мелочей. Начиная от подкладочных тканей – поливискозы, которая дышит, заканчивая фурнитурой – это крючки, составляющие. Выверенные лекала, посадка, крой. У нас лекала меняются каждый сезон. Нет такого, что мы сделали лекала и работаем на них пять сезонов.

*На правах рекламы.

Где закупают экомех для изделий бренда ZIMA – рассказала дизайнер – подробнее здесь.

# Реклама # общество # Алеся Лакина

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