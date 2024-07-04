Премиальные меха – как создают коллекции белорусского бренда ZIMA?

Беларусь – страна со своей модной историей. Уже несколько лет подряд у нас проходят недели моды и фэшн-фестивали. Дизайнеры, которые работают на рынке, готовы достойно представлять нашу страну на мировых подиумах. О том, кто правит отечественной модой и создает тот самый уникальный стиль, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Во сколько обходится дизайнеру создание коллекции?
Елена Боярчук, дизайнер изделий из экомеха бренда ZIMA:
Может быть, не надо говорить эти цифры?
Алеся Лакина:
Почему?
Елена Боярчук:
Это, конечно, очень дорого. Потому что меха мы используем самые трендовые, современные и премиальные. Соответственно, мы работаем – у нас нет мелочей. Начиная от подкладочных тканей – поливискозы, которая дышит, заканчивая фурнитурой – это крючки, составляющие. Выверенные лекала, посадка, крой. У нас лекала меняются каждый сезон. Нет такого, что мы сделали лекала и работаем на них пять сезонов.
*На правах рекламы.
Где закупают экомех для изделий бренда ZIMA – рассказала дизайнер – подробнее здесь.