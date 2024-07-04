Где закупают экомех для изделий бренда ZIMA – рассказала дизайнер

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Это ваш бренд? Что здесь представлено такого красивого?

Беларусь – страна со своей модной историей. Уже несколько лет подряд у нас проходят недели моды и фэшн-фестивали. Дизайнеры, которые работают на рынке, готовы достойно представлять нашу страну на мировых подиумах. О том, кто правит отечественной модой и создает тот самый уникальный стиль, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Елена Боярчук:

Это искусственный экомех. Мы пять лет, уже шесть, можно сказать, одеваем девушек наших белорусских, сотрудничаем с самыми топовыми, передовыми мировыми фабриками по производству экомеха. Кстати, очень приятно наблюдать на мировых подиумах экомех, который мы в том числе представляем для наших белорусских покупательниц.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я думала, это настоящее.

Елена Боярчук:

Это самый лучший комплимент.

Алеся Лакина:

Мне было очень жаль зверушек, пока я не узнала.

Елена Боярчук:

Бренд не просто, бренд с ДНК – эконаправленный, осознанное потребление. Я очень работаю над качеством. Наша команда трудится над тем, чтобы наши шубы носились от трех до пяти сезонов, сохраняли свой такой прекрасный вид. Они теплые. Зима – будут греть.

*На правах рекламы.