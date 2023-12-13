Премьера белорусского фильма «Киношники» пройдёт 14 декабря

Белорусский фильм «Киношники» выходит в прокат завтра, 14 декабря. Картина создана к юбилею национальной киностудии «Беларусьфильм», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней много отсылок к мировому и белорусскому кинематографу, которому в следующем году исполнится 100 лет. Комедия о молодом выпускнике творческого вуза. Сюжет простой и интересный, а для режиссера фильма в некоторой степени автобиографичный.

Кирилл Халецкий, режиссер фильма «Киношники»:

Первая редакция сценария и 12-я – это абсолютно два разных фильма. Но мне кажется, к 12-й он стал чище, правильнее в каких-то смыслах. Что самое главное, юмор в нем не потерялся, остался таким же интеллигентным, и это отмечают профессиональные люди.

Станислав Пекарский, исполнитель главной роли:

Коля, он такой типичный гений, интроверт. Он замкнутый, знает, чего хочет, он серьезен. Я, кстати, очень многому научился в процессе съемок у Коли.