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Видеовоспоминания на сайте и столики на улице. В минской гимназии придумали, как отпраздновать последний звонок и выпускной

27 мая 2020 14:11
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Что изменится в системе образования Беларуси в связи с ситуацией с коронавирусом, обсуждали в программе «В обстановке мира».

Директор гимназии об аттестации учеников: «Мы имеем на это и нормативные документы, и это среднее арифметическое»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Выпускные и линейки. Нет чёткого алгоритма действий. Я считаю, что это должно быть системно. Как вы считаете?

Видеовоспоминания на сайте и столики на улице. В минской гимназии придумали, как отпраздновать последний звонок и выпускной-1

Наталья Бушная, директор гимназии №1 им. Франциска Скорины г. Минска:
Я полагаю, что, всё-таки, инструкции нет. Потому что в разных регионах ситуация складывается по-разному. Поэтому я полагаю, если это небольшая сельская школа, и там нет ни одного случая, то, наверняка, это будет в такой традиционной форме. К сожалению, например, в нашей гимназии это несколько затронуло, как раз, выпускников, 11-классников, эта болезнь. Поэтому, безусловно, я вижу свою задачу в том, чтобы организовать выпуск, чтобы успокоить и учащихся, и родителей и максимально сделать, чтобы это был праздник.

Мы сейчас готовим, например, праздник последнего звонка. Это однозначно планируем выложить видео – некие обращения, какие-то фрагменты воспоминаний. Но предложим это учащимся сделать одновременно, так сказать, заглянуть на наш сайт и увидеть все эти сюрпризы, которые мы готовим для них.

Что же касается выпускного вечера, мы очень рассчитываем, что будет хорошая погода, и у нас есть возможность расположиться на территории у гимназии, учреждения образования – поставить там столики, поставить стулья. У нас есть большая стена, на которую можно проецировать всё то, что мы планировали сделать. Хотя мы, безусловно, готовимся к тому, что не все учащиеся могут прийти на это мероприятие. К этому надо быть готовым. Но я могу вам сказать, что буквально на днях мы провели такую же встречу в режиме дистанционном, через Zoom – встречу с родительскими комитетами. Где мы изложили свою точку зрения, как мы видим, наш педагогический коллектив, и очень хотели бы получить отклик. Представители родительской общественности класса получили этот отклик, но договорились, что встретимся ещё чуть позже в таком режиме и согласуем конкретно, как это будет. Я с вами совершенно согласна: знаете, свадьба у человека может быть несколько раз, а выпускной – точно один! Поэтому, правда, сейчас каждый руководитель мыслями думает о том, как сделать этот праздник. Как сделать так, чтобы дети наши не пострадали. Чисто так вот эмоционально – это правда.

Также эксперты обсудили: 

– централизованное тестирование в новые сроки: не потеряют ли абитуриенты пик «образовательной формы»?

– что во время вступительной кампании проведут онлайн?

Смотрите 27 мая в 20.30 на СТВ.

# Коронавирус # общество # Наталья Бушная # Игорь Марзалюк

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