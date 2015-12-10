Прямой эфир

Представители профсоюзов, ветераны и активисты БРСМ подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве

10 декабря 2015 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Благоустройство воинских захоронений и оказание адресной социальной поддержки. Представители профсоюзов, ветераны и активисты Белорусского республиканского союза молодежи подписали  трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

На встрече говорили о необходимости  развития деятельности организаций в регионах, повышении в обществе статуса ветеранов труда и обеспечение достойных условий для пожилых людей. Принято решение ко Дню Победы организовать месячник по благоустройству памятников и мемориальных комплексов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Меннанова, секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:
Наши волонтеры помогают благоустраивать придомовые территории ветеранов, участников Великой Отечественной войны. Наши ребята осуществляют помощь в доставке продукции, которую пожилые люди, ветераны, участники войны приобретают на сельскохозяйственных ярмарках.

Людмила Даргель, председатель Борисовского районного объединения профсоюзов:
Мы не можем обойти стороной ни одного ветерана в нашей стране. Мы должны все те традиции, которые у нас есть, сохранить. И, конечно, передать нашему молодому поколению. И сохранить память о погибших воинах в Великой Отечественной войне.

# общество # БРСМ # Виктория Меннанова

Другие новости рубрики

Все новости
Программа «Добро пожаловаться!» помогла спасти минчанку из рук интернет-мошенника, которому она уже успела перевести $30 000
10 декабря 2015 12:12

Программа «Добро пожаловаться!» помогла спасти минчанку из рук интернет-мошенника, которому она уже успела перевести $30 000

Минск: жильцы улицы Панченко выступили против установки вышки мобильного оператора
10 декабря 2015 11:51

Минск: жильцы улицы Панченко выступили против установки вышки мобильного оператора

Можно ли вернуть некачественную тушь продавцу?
10 декабря 2015 11:42

Можно ли вернуть некачественную тушь продавцу?