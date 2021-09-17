Председатель Свислочского райисполкома: объединение Западной и Восточной Беларуси сравнимо с появлением второго крыла у птицы

Новости Беларуси. День народного единства 17 сентября отмечают во всех уголках страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничное настроение белорусам подарит и СТВ. Наш телеканал подготовил большой концерт звезд белорусской эстрады в небольшом городке на западе Беларуси – Свислочи. Популярные исполнители, любимые песни и большая дискотека – все это увидят зрители концерта вечером, в 19:00. А для тех, кто в этот день не сможет присоединиться к празднику лично, будет подготовлена его телеверсия. В эфире ее можно будет увидеть 17 сентября сразу после большого информационного канала на СТВ. Чем же запомнится праздник жителям и гостям города? Расскажет корреспондент Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

В центре Свислочи появилась огромная сцена, заканчиваются последние приготовления к концерту. Я напомню, что он начнется в 19:00. В звездном списке исполнителей: Елена Гришанова, «Галасы ЗМеста», «Верасы», Шир, Гюнеш и Светлана Агарвал. А с полдевятого вечера – сюрприз – дискотека с «Альфа Радио». Концерт от СТВ стал настоящим событием для жителей Свислочи. Галина Буро:

Как все-таки жители ждут этот праздник?

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Спасибо телеканалу СТВ за то, что подарили этот праздник для небольшого провинциального городка Свислочь. Наиболее точный ответ на вопрос мы, конечно, получим ближе к вечеру. Но по тому предпраздничному ажиотажу, который царил в этом городе, царил среди моих знакомых, почему-то у меня есть такая уверенность, что праздник пройдет на высочайшем уровне и народ ногами проголосует за него очень активно. Галина Буро:

День народного единства – этот праздник значим для всей Беларуси. Но все-таки для западной ее части, наверное, в дне 17 сентября заложен особый смысл, не так ли?

Александр Версоцкий:

Конечно, потому что именно жители Западной Беларуси ощутили в наибольшей степени на себе те моменты тотальной полонизации, которая проводилась в то время в отношении коренного населения. А в целом если говорить, то объединение Западной и Восточной Беларуси сравнимо с появлением второго крыла у птицы. Республика Беларусь стала полноценную вести жизнь, стала писать дальнейшую свою славную историю – это первый момент. А второй, наверное, важен и жителям Западной Беларуси, и в целом республике нашей. В том плане, чтобы никогда больше не повторилось таких страниц. Ведь никому из нас не нравится тот факт, что в то время к нулю были сведены все белорусскоязычные школы. Нас теперь учит польское руководство свободе слова. А ведь они забыли про тот факт, что все газеты, которые выходили на белорусском языке, были уничтожены. Поэтому мне бы не хотелось повторения.