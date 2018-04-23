«Предпринимай». История успеха директора фирмы по организации курсов повышения квалификации за рубежом

В настоящее время Алексей Александрович Кривденко не только успешный бизнесмен, который создал первые в Беларуси курсы повышения квалификации для белорусских руководителей за рубежом, но и одновременно председатель правления благотворительного фонда, член ЦК БРСМ, председатель ветеранов комсомольского, пионерского и молодежного движения нашей республики.

Алексей Кривденко, директор фирмы по организации курсов повышения квалификации за рубежом: Мы работаем уже более 20 лет. Накопили очень большой опыт в переподготовке наших специалистов и руководителей в области производства, строительства, транспорта, сельского хозяйства, банковского и страхового дела. Главная задача, которую мы ставим перед собой, отражена лозунгом 30-ых годов: кадры решают все.

Такая стратегия помогает работать стабильно и с прибылью многие годы. Предприятие обеспечивает рабочими местами сразу двадцать сотрудников.

Самым важным обязательством работодателя является обязательство перед наемными работниками. И не стоит забывать еще один важный момент.

Сергей Стрельчик, адвокат:

Надо грамотно определиться с организационно-правовой формой того бизнеса, которым вы собираетесь заниматься. Конечно же, надо изучить и понимать минимальные сведения, касающиеся того дела, которому человек решил себя посвятить. Как минимум понимать, этот вид деятельности лицензируется или не лицензируется.

Алексей Александрович разобрался с этими вопросами давно и сейчас его фирма делает бренды для нашей страны за рубежом.

Алексей Кривденко:

Наша республика вызывает очень большой интерес. Связано это с тем, что в республике у нас очень высокий профессиональный уровень, базовый уровень наших кадров, спокойная обстановка в стране, управляемая экономика, которая дает возможность многим зарубежным компаниям прогнозировать работу на белорусском рынке.

Алексей Кривденко считает, что успешный бизнес зависит не только от руководителя. Важную роль играет сплоченная команда.

Владимир Клименко, заместитель директора фирмы по организации курсов повышения квалификации за рубежом:

Мы выезжали с руководителями и специалистами для изучения и обмена опытом в такие страны как Сингапур, Великобритания, Скандинавский регион. Благодаря нашим программам, мы выходим на создание рабочей группы по внедрению технологий в строительстве, в моделировании зданий, которые предполагают цифровой формат существования любого строительного проекта (от идеи, которая появляется в голове, до утилизации здания). И мы видим, что определенный положительный результат нашей деятельности налицо.