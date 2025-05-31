Томаш Янковски о выборах: польского президента за следующие 5 лет не будет

Судьба Польши решается за пределами страны. Такой вывод делают эксперты по итогам двухнедельной электоральной гонки лидеров первого тура голосования Навроцкого и Тшасковского. Напомним, что мэр Варшавы Рафал Тшасковский, поддерживаемый правящей коалицией во главе с Дональдом Туском, и Кароль Навроцкий от оппозиционной партии «Право и справедливость» идут практически вровень, но ни один из них не пользуется доверием большинства избирателей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом реальная альтернатива отсутствует: третьей независимой силы в польской политике нет, и выбор фактически диктуется из-за рубежа – Брюсселем и Вашингтоном. По словам экспертов, причина в том, что оба кандидата воспринимаются как продолжение прежних властных элит Польши. Ведь в реальности Навроцкий и Тшасковский особо ничего из себя не представляют. Это, в свою очередь, подтверждает и предвыборная кампания, наполненная компроматом и персональными нападками, что занимает до 80 % информационного поля. Ни один из кандидатов не смог предложить вариантов улучшения положения в экономике, разрешения миграционного кризиса и украинского конфликта.

Томаш Янковски, политолог (Польша):

Нам просто осталось теперь решить, чье вмешательство мы хотим: или будет Тшасковский, который является другом Сороса, и он очень гордый, или Навроцкий, у которого была подготовка в департаменте США. Польского президента за 5 лет следующих не будет.