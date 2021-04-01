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Предоставить отчёты и пройти курсы. Кому в Беларуси дают субсидию на открытие ИП?

01 апреля 2021 14:38
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Новости Беларуси. В Минской области с начала 2021 года субсидию на открытие собственного дела получили 87 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Больше всего ИП в Слуцком районе – 11. На втором месте Дзержинск, на третьем – Солигорск и Жодино. Направления бизнеса самые разные. Наиболее популярные – парикмахерские, строительные услуги и торговля. Предварительно все желающие проходят курсы по индивидуальному предпринимательству, учатся грамотно вести свое дело и составлять бизнес-план.

В тонкостях разбиралась Анастасия Кончиц.

Предоставить отчёты и пройти курсы. Кому в Беларуси дают субсидию на открытие ИП?-1

Кто хоть раз не мечтал открыть собственное дело? Ведь это возможность самому выбирать вектор профессионального роста. А если есть хорошая идея и предпринимательская жилка, то попробовать определенно стоит. Тем более государство готово помочь и на хорошее дело выделить субсидию.

Предоставить отчёты и пройти курсы. Кому в Беларуси дают субсидию на открытие ИП?-4

Жанна Харитоник, главный бухгалтер Управления по труду, занятости и социальной защите Жодинского горисполкома:
В нашем городе, так как город областного подчинения, субсидия составляет 11 бюджетов прожиточного минимума на дату заключения договора. В сумме это 2 891 рубль 57 копеек. Субсидия предоставляется на приобретение оборудования, машин, механизмов, сырья, материалов. Оплату услуг, которые связаны с ведением предпринимательской деятельности.

Предоставить отчёты и пройти курсы. Кому в Беларуси дают субсидию на открытие ИП?-7

Конечно, за трату денежных средств придется нести ответственность. В течение трех месяцев нужно предоставить необходимые отчетные документы. Только с начала 2021 года в Жодино денежную помощь получили семь человек. Предварительно каждый прошел также курсы индивидуального предпринимателя.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Государственная политика в области занятости # общество # Анастасия Кончиц # Жанна Харитоник # Фотофакт

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