«Празднуем, потому что развиваемся, работаем»: День города 30 июля отмечают жители и гости Бреста

Новости Беларуси. В Бресте в эти минуты набирает обороты праздник города. На улицах уже развернули концертные площадки, всего их будет 7, а вблизи памятника 1000-летию состоялось торжественное открытие.

997-ой день рождения один из старейших городов Беларуси сегодня открыли выставкой ретро-автомобилей и первым турниром по петанку. Впереди много развлечений на любой вкус – реконструкция, многочисленные экспозиции, шоу для детей и, конечно же, грандиозный карнавал. Размах нынешнего шествия, обещают, превзойдет предыдущий.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Брестчане заслужили такой хороший праздник, как День города. Потому что город Брест – динамичный, красивый, развивающийся город. Город, которому совсем скоро, через 3 года, будет 1 тысяча лет! Вот почему мы каждый праздник города стараемся нащупать какой-то новый формат празднования. И сегодняшний карнавал, и сегодняшнее открытие на фоне памятника 1000-летия – это те традиции, которые уже сформированы. Вчера мы провели молочный фестиваль. По-моему, кое-что получилось. Моя задача, чтобы весь город прочувствовал, что мы празднуем. Празднуем, потому что мы развиваемся, мы работаем, мы строимся.

