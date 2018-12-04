Праздник для каждого ребёнка. Более 15 тысяч маленьких белорусов примут участие в новогодней акции «Наши дети»

Новости Беларуси. Время добрых дел. Традиционная новогодняя акция «Наши дети» охватит в 2018 году более 15 тысяч маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Время добрых дел. Традиционная новогодняя акция «Наши дети» охватит в 2018 году более 15 тысяч маленьких белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Праздничная программа благотворительного марафона начнется уже на следующей неделе. На протяжении месяца представители власти, медиаперсоны, политики, бизнесмены на время отложат свои важные дела и попробуют исполнить детские мечты.
Новогодние коробки со сладостями и игрушками, нужные вещи получат ребята из интернатов, детских домов, приемных семей и больниц. Настоящей новогодней сказкой для участников акции станет представление во Дворце Республики. Приглашение на Главную елку страны уже получили более 2 тысяч детей со всей страны.
Елена Симакова, главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:
С наступлением Нового года акция не завершится. В ее рамках пройдут встречи спортсменов, хоккеистов с ребятами, воспитанниками интернатных учреждений. То есть каждый, кто желает, хочет поздравить ребят с Новый годом, имеет такую возможность.
Выходят на связь новые организации и начинают говорить: «Предложите нам, пожалуйста, какие-то объекты для посещения». А все объекты уже фактически закреплены.
Подарит волшебство ребятам и Дед Мороз в своем сказочном поместье в Беловежской пуще. Без праздника не останется ни один ребенок. Впрочем, новогодние представления, развлекательные шоу пройдут в каждом регионе страны.