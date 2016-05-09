Праздничные гулянья в Минске: необычный забег по «тропе партизан» и конкурс силачей

Новости Беларуси. Спортивные победы к Дню Победы посвящали 9 мая и в Минске. Тропа партизан, грохот обстрела и тяжелые мешки за плечами. В забеге отважных участвовали 800 человек. В соперничество с белорусами вступили гости из России и Украины. Протяженность всей трассы – 2 километра. На пути бегунам приходилось пробираться через различные препятствия. Символично, что победу завоевали абсолютно все отважные.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Дед воевал, поэтому для меня это знаковый праздник. И мы организовали эти мероприятия для того, чтобы достойно отпраздновать День Победы.

А в это время на площадке у Дворца спорта белорусов поражали современные богатыри. В столице в День Победы прошел первый этап Гран-при международного конкурса силачей. Минимальный вес, который поднимали участники, – 100 килограммов.

Александр Курак, чемпион мира по пауэрлифтингу:

В этот день надо вспомнить про этот великий подвиг, который совершили наши ветераны.