Православные верующие отмечают Крещение Господне

Один из главных христианских праздников установлен в память крещения 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан, которое он принял от Иоанна Предтечи.

Божественные литургии прошли в минском Свято-Духовом кафедральном и Петропавловском соборах. После каждой службы – чин великого освящения воды. Согласно церковному преданию, в этот день вода приобретает особые целительные свойства. Ее называют «великой святыней», и в храмы за ней приходят десятки тысяч людей.

По традиции на Крещение верующие купаются в проруби. Так, накануне вечером десятки спасателей окунулись в ледяную воду на Цнянском водохранилище в столице. Освятить состязание по закаливанию духа и благословить моржей приехал священник. Купание приурочили сразу к двум праздникам: Крещению и Дню спасателя.

А в Гродно сегодня в полынье на местном озере встретятся православные и католики. Молебен и освящение воды проведут батюшка и католический ксендз. За безопасностью проследят водолазы-спасатели и медики. Согреться моржи смогут в теплых военных палатках. А одна из гродненских воинских частей привезет на озеро полевую кухню, накормит смельчаков кашей и напоит горячим чаем.

Еще одна традиция Крещения – предсказание погоды. В старину говорили, что если в этот день очень холодно – в жатву будет очень горячо. Снег обещал большой урожай грибов. Судя по температуре за окном – а по северу страны столбик термометра опустился до минус 25 – нынешний август обещает быть жарким. Январь же и вовсе может побить рекорд по низким температурам. Синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание. Власть над погодой захватил сибирский антициклон.