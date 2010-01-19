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В белоруской студенческой деревне открывается первое общежитие

19 января 2010 08:09
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Оно удивит жильцов, прежде всего, современной планировкой. В блоке по две комнаты – на два и три места. Все блага – кухня, душевая, туалет – в одном блоке.

Локальная сеть с выходом в интернет в каждой комнате – еще одно преимущество. Первыми оценят новое жилье около тысячи студентов БГУ. Кстати, будет, где остановиться и родителям, и друзьям. В здании есть небольшая гостиница.

Отметим, первый дом для студентов возводили ударными темпами – один этаж в неделю. Около тысячи строителей трудились в две смены без выходных и праздников. Общая стоимость объекта – почти 45 миллиардов рублей.

В планах на 2010 еще два общежития. А всего в студенческой деревне их будет восемь.

Сергей Абламейко, ректор Белорусского государственного университета:
– Для нас, как и для каждого университета, очень важно, что бы наши студенты жили не на съемных квартирах, а в общежитиях. Новое общежитие на 1000 мест, значительно улучшит процент обеспеченности наших студентов жильем. Это трудно переоценить.

# общество

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