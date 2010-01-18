Александр Лукашенко: Это имиджевый проект, через который мы можем о себе заявить на весь мир

На неделе Полесье дважды попал в новостные ленты. Вначале мы все следили за тем, как сотрудники МЧС пытались избавить высоковольтные провода от многотонных сосулек и вернуть свет в дома белорусам. А в пятницу Полесье было в центре внимания большого совещания в Администрации Президента.

Александру Лукашенко представили проект программы развития региона. Он вместе со специалистами этот проект проанализировал и отправил на доработку с рядом критических пометок.

Внимание к Полесью неслучайно. Во-первых, это уникальный белорусский регион, во-вторых, регион с большой и не всегда удачно историей освоения – бездумная мелиорация советского периода принесла Полесью далеко не одну пользу. Чтобы не повторять ошибок пошлого и чтобы максимально использовать богатый потенциал, Александр Лукашенко посоветовал всем чиновникам более внимательно отнестись к новым полесским проектам.



В этом лесу Петр Дадько знает все до каждой тропинки. Еще десяток лет назад на тысячи гектаров вокруг была здесь одна проблема – до 30 тысяч кубометров дров просто пропадали в лесу. Узнав о выгодном инвестпроекте, инженер исходил все дороги областных инстанций. И добился – комплекс по производству щепы получил именно этот лесхоз.

Петр Дадько главный инженер Мозырского опытного лесхоза:

– Лесхозу очень выгодно. Производим сегодня топливную щепу, которая имеет рентабельность 5-7% и дополнительно зарабатываем деньги. А в противном случае, все сырье оставалось в лесу лежать.

Полтора миллиарда рублей ожидают в этом году от продажи нового сухого топлива. К полной окупаемости проект придет уже скоро. Учиться делать золото из щепок на Полесье приезжать стали не только со всей Беларуси.

Петр Дадько:

– Сбыт щепы неограниченный, сегодня спрос огромный.

Полесье – край уникальный. И самобытность эта – не только в природе и народной культуре. Хозяйская хватка – у полешуков в крови. Все большую популярность здесь набирает агротуризм, но и сами аграрии в поиске – как максимально выгодно использовать бескрайние луга Припяти.

Мария Шевчук главный специалист по животноводству управления сельского хозяйства Мозырского райисполкома:

– У нас есть все условия для развития животноводства. И это все окупаемо. У себя на Полесье мы имеем возможности получать мраморное мясо.

На полесских фермах к рекордам готовы. Первый опыт по разведению европейских коров высокой производительности здесь осваивают уже с октября. В планах с одной буренки в год молока до 8 тысяч литров. Пока вышли на пять, но главное – технология работает.

Николай Дубовец главный зоотехник РСУП «Экспериментальная база «Криничное» Мозырский район:

– Ферма оснащена по последнему слову техники. Имеются поилки с автоматическим подогревом воды, это способствует наилучшему процессу молокоотдачи.

О том, что Полесье для Беларуси не просто родная география, а настоящий имиджевый проект – в последние годы заговорили часто. К этим местам особое отношение и у главы государства. Президент здесь бывает по несколько раз за год. И не только с рабочими поездками. Александр Лукашенко не раз и сам называл этой край – золотым дном белорусским.

И два года назад в Пинске было дано конкретное поручение – разработать программу развития региона. Тогда же заговорили о настоящей мозговой атаке на Полесье. К разработке проекта подключились лучшие умы Беларуси. Через год к теме вернулись. И уже четко расставили приоритеты. Сельское хозяйство. Промышленность. Туризм. Это то, что развивать нужно в первую очередь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Петриковский район, август 2009 год):

– У меня душа болит за то, что самый красивый край сегодня в казну мало чего дает. И людям мало чего дает. Поэтому стал вопрос о принятии специального плана развития Припятской зоны. Конечно, основой будет туризм, но не только. Это аграрный сектор, это выращивание новых коров, или быков с мраморным мясом и т.д. Мы здесь должны задействовать каждый квадратный метр и получить максимум от припятской земли. Но, не нанося ущерб природе. Мы должны это чудо сохранить.

Если Припять смело можно назвать белорусской Амазонкой, и развивать здесь туризм можно с не меньшим успехом, то в целом Полесье – уникальная экосистема – крупнейший в Европе лесоболотный комплекс. В идеале, новая программа может дать мощный импульс развитию всего региона.

О том, как это будет в сухих цифрах, на неделе рассказали на совещании. Президентская инициатива, по сути, в Документе должна была отразиться реальными идеями. Но программа лишь продублировала своих предшественниц, получившись объемной и дорогой.

Александр Лукашенко:

– Складывается впечатление, что авторы проекта стремились включить в нее как можно больше мероприятий – и позатратнее, порой даже механически перенося их из других, уже действующих документов. Видимо, мы разговаривали на разных языках. Взяли мероприятия, которые в программе малых городов, в программе села прописаны, принесли сюда. А зачем они здесь? Надо было включить именно то, что касается непосредственно Полесья и то, что мы не сможем найти ни в одном программе. Хочу еще раз напомнить, что мы живем в Год качества. Все, что бы мы ни делали, главный критерий – это качество. Просто «тяп-ляп» никому не надо. Если это объект, он должен выглядеть, как в народе говорят, «как конфетка», и все вокруг должно быть соответственно.

Временные рамки программы – 2009-2015 годы. И это не ошибка – отдельные проекты уже реализуются. К примеру, по тому же туризму и социальным стандартам, что, собственно и показали Александру Лукашенко в конце лета в агрогородке Лясковичи. Тогда же рассказали и о проекте «Прияпятского сафари», и о «Золотом кольце Гомельщины», которые туриста могут задержать в Полесье не только лишь на день.

Развитие социальной сферы идет в тесной привязке к развитию производства. По программе, в Полесье его намерены удвоить, создав до 30 тысяч новых рабочих мест. Занятость местных жителей – одно из требований Президента. Но не менее актуально – сможет ли Беларусь продать продукцию новых заводов. Разработчикам программы глава государства устроил настоящий экзамен.

– Продаваться будет на рынке, или я опять вас буду толкать к тому, что надо разгружать склады? – спросил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

– В этом регионе проблем по реализации продукции, с учетом реализации данной программы, нет, – ответил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Иван Бамбиза.

– Вы это просчитывали? Вы это знаете? Мы же развиваем производство – мы должны видеть рынки сбыта.

– Мы просчитали это исходя, прежде всего, из потребности региона.

Мнение о проекте высказал и председатель Правления Национального банка. Если к другим сферам привлечь можно инвесторов, то государство может сделать ставку на социальный аспект.

Петр Прокопович, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

– Вы поставили задачу: на базе этого региона провести эксперимент на отстающих семи районах, которые находятся в проблемной зоне. Если в течение шести лет мы выходим на уровень, который нужен и который соответствует европейским показателям по уровню жизни, производства и решению других вопросов, тогда не будет никаких препятствий для того, чтобы в последующие 10 лет так развивать всю республику, оставшиеся 100 районов.

Ряд конкретных идей поступило от губернаторов. К добыче полезных ископаемых, к примеру, которых на Гомельщине целые клады, специалисты области подошли настороженно. Многие месторождения – на заповедных землях. И стоит ли туда внедряться – это не только вопрос экономики.

Александр Якобсон, председатель Гомельского облисполкома:

– Нет железной дороги, и туда трудно поступиться. Прежде чем говорить о добыче полезных ископаемых, надо подумать, как их доставлять из далекого Полесья.

Александр Лукашенко:

– Железную дорогу надо там проектировать. Обнаружили строительные пески, сланцы, железную руду, еще что-то нашли – мы должны это видеть, и железную дорогу провести так, как надо это делать – оптимально. И от железной дороги должны быть соответствующие автомобильные и другие подъезды к местам полезных ископаемых. Вот такое дерево надо выстроить.

Этот имиджевый проект – развития Полесья – Беларусь обязательно реализует, подчеркнул Президент на неделе. Это сделают по-хозяйски, как задумано, к примеру, в Беловежской пуще. Если и будут строить, то по периметру, без вреда экологии. И с продуманным вложением каждого рубля.

Александр Лукашенко:

– По-хозяйски подойти, по-человечески, а не то, чтобы придти с тракторами и экскаваторами, перерыть и перекопать все – и пользы нет, и зверье разгоним, и деревья погибнут. Это имиджевый проект, через который мы можем о себе заявить на весь мир.