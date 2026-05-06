Аграрии Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы

В Беларуси засеяли больше половины от запланированных площадей кукурузы. Настало время этой теплолюбивой культуры. Май начался с летних значений температур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На большей части территории страны в почве ощущается недостаток влаги. В таких условиях особое внимание уделяют качеству сева. Говоря в целом о яровом севе – уже работы произведены на 72% площадей. Ближе всего к их завершению аграрии Брестской области. Различие между регионами объясняется неодинаковыми почвенно-климатическими условиями. На полях в эти дни важно все: сев, подкормка и соблюдение технологий.