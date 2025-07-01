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Правительственная делегация Ливии находится с визитом в Беларуси

01 июля 2025 07:45
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Развитие многопланового сотрудничества. Беларусь и Ливия настроены работать сообща и выстраивать конструктивное взаимодействие на благо народов двух стран. Партнеры только начинают совместный путь и перспективных направлений для совместной работы немало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительственная делегация Ливии находится с визитом в Беларуси-2

Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение – в Ливии заинтересованы как в отечественной продукции, так и в компетенциях. Так, например, Беларусь может оказать серьезное содействие в развитии АПК. Сегодня в Ливии остро стоит вопрос продовольственной безопасности. Многие позиции стране приходится импортировать. Заинтересована ливийская сторона укреплять сотрудничество и в сфере медицины – от подготовки кадров до поставки лекарств. И это далеко не все. Ознакомиться с потенциалом наших предприятий, наладить контакты с производителями и в целом, ближе узнать партнеров – для этого правительственная делегация Ливии находится в нашей стране. Накануне гостей встретили в Национальном аэропорту. 

Уже сегодня, 1 июля, в программе – ряд встреч с высшими должностными лицами, посещение отечественных флагманов, медицинских и образовательных учреждений. Этот визит – продолжение договоренностей на высшем уровне. 

# Международная политика # Международное сотрудничество

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