Позволяет исключить неприглядный внешний вид и запахи. Показываем инновационное водоотведение в Новой Боровой

Осень – идеальное время, чтобы обуть резиновые сапоги и, как в детстве, измерить лужи. Однако, сильные дожди могут вызвать подтопления, справиться с которыми не поможет даже эта обувь.

На помощь приходит система ливневой канализации города. Но задумывался ли кто-нибудь из нас, как устроен этот процесс?

Через решётки осадки попадают в дождевую сеть, далее по трубам они поступают в пруд-накопитель, представляющий собой огромный резервуар. А оттуда вода и поступает на очистные сооружения.

Дмитрий Фалитар, начальник РЭС ГП «Горремливнесток»:

Происходит очистка от взвешенных веществ, от крупных, от нефтепродуктов, после этого попадает всё в речку Свислочь.

Столичная ливневая канализация – сложная инженерная система, требующая постоянного контроля и мониторинга. Коллекторы рассчитаны на один объём воды, а при интенсивных осадках их пропускная способность становится меньше и в городе образуются проблемные участки. Дмитрий Станкевич, директор инжиниринговой компании:

Район Комаровки, Революционная. Проблему Немиги немножко сняли, в связи с постройкой нового коллектора. Увеличился диаметр до 2,5 метров, ещё одна ветка и весь поток воды теперь не идёт через Немигу, идёт немножко по другому маршруту.

Однако, не всегда большое количество решеток на дорогах спасает от луж. Традиционные системы сложно реконструировать из-за плотной жилой застройки. Поэтому, некоторые проектировщики внедряют новые устройства инфильтрации воды. Дмитрий Станкевич:

Эта система позволяет отводить воду не в канализацию, а в те земли, которые присутствуют, необходимы хорошие грунты.

Данная система считается крайне прочной. Она позволяет не только предотвращать подтопления, но и решает экологические вопросы, возвращая осадки в грунт. Подземное водоотведение уже около двадцати лет применяется в Германии и Западной Европе. Огромный резервуар для воды размещают под стадионами и паркингами.

Дмитрий Станкевич:

В Беларуси применяться активно начала с 2015 года, когда вступил в действие новый Водный кодекс, который запретил сброс канализационных вод на рельеф.

Такое устройство нового поколения смонтировано в районе Новой Боровой. В отличие от дренажных колодцев и прудов-отстойников, подземное водоотведение позволяет исключить неприглядный внешний вид и запахи.

В Минске проложено более полутора тысяч километров сетей дождевой канализации. Сколько нужно для того, чтобы полностью избавиться от подтоплений – вопрос открытый.