В ходе рейда по проверке пожарной безопасности брестские пожарные выявили более 1000 частных жилых домов, требующих ремонта печей.

С началом отопительного сезона МЧС рекомендует уделять больше внимания пожарной безопасности. Особенно это касается граждан, проживающих в частном секторе. Неисправное печное отопление, дымоходы, электоропроводка - чаще всего являются причиной возгараний.

Деревня Верховичи Каменецкого района. В этом доме о пожарной безопасности явно забыли. Проводка вся в скрутках. Печное отопление как бомба замедленного действия. Перед печью отсутствует притопочный лист. На линолеуме и обоях следы возгораний. Этот дом от пожара спасает счастливая случайность.

Хозяин спит, а техника работает - такая картина, отмечают инспекторы не редкость.

Ну и это можно было бы простить. Если бы только не жучки на пробках. По правилам эксплуатации предохранитель предусмотрен на случаи неисправностей проводки.

Если вдруг произошло замыкание, не срабатывает защита всего дома. Он не срабатывает. Электропроводка разогревается до такой температуры, что воспламеняется вся проводка. Идет возгорание всего дома.

Пожар проще предупредить, чем тушить, считают сотрудники МЧС. Поэтому и обходят с дозором все зоны риска. Многие хозяева неблагополучных жилищ обещают исправить недостатки в ближайшее время.

Однако просьбы спасателей не всегда бывают услышаны. Тогда в силу вступает административный протокол. Штраф - одна базовая величина. Для граждан из категории "неблагополучные", которые в основном и влияют на статистику пожаров, сумма не маленькая. Поэтому еще один действенный способ, считают специалисты, - сельское собрание. Здесь, традиционно, инспекторы ещё раз говорят о мерах пожарной безопасности и наглядно демонстрируют, к чему может привести беспечность жильцов.

