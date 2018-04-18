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Поющие роботы, виртуальная реальность и робот-динозавр. Что интересного можно увидеть на выставке «Робопарк» в Могилёве

18 апреля 2018 07:20
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Новости Беларуси. В Могилеве на интерактивной выставке представили полсотни роботов из США, Японии, Канады, Китая, России и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поющие роботы, виртуальная реальность и робот-динозавр. Что интересного можно увидеть на выставке «Робопарк» в Могилёве-1

На экспозиции можно увидеть как новейшие разработки, так и известные модели. Роботы танцуют, поют, с ними можно играть, разговаривать и фотографироваться. А в зоне виртуальной реальности даже посоревноваться в силе мысли: побеждает тот, кто в конкретный момент думает наиболее активно.

Поющие роботы, виртуальная реальность и робот-динозавр. Что интересного можно увидеть на выставке «Робопарк» в Могилёве-4

Татьяна Якушева, оператор выставки:
Это робот-аниматроник, сделан для фнанатов Элвиса Пресли. Он может петь самостоятельно, говорить с нами. Или вы можете петь с ним дуэтом.

Поющие роботы, виртуальная реальность и робот-динозавр. Что интересного можно увидеть на выставке «Робопарк» в Могилёве-7

Наибольшей популярностью у детей пользуются роботы из известных мультфильмов. Маленький динозавр любит, когда его гладят, а вот большой может и укусить. Передвижную экспозицию можно посетить в Могилеве до конца мая, а после она отправится в Гродно.

# общество # Фотофакт # Роботы

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