Поющие роботы, виртуальная реальность и робот-динозавр. Что интересного можно увидеть на выставке «Робопарк» в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве на интерактивной выставке представили полсотни роботов из США, Японии, Канады, Китая, России и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Могилеве на интерактивной выставке представили полсотни роботов из США, Японии, Канады, Китая, России и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На экспозиции можно увидеть как новейшие разработки, так и известные модели. Роботы танцуют, поют, с ними можно играть, разговаривать и фотографироваться. А в зоне виртуальной реальности даже посоревноваться в силе мысли: побеждает тот, кто в конкретный момент думает наиболее активно.
Татьяна Якушева, оператор выставки:
Это робот-аниматроник, сделан для фнанатов Элвиса Пресли. Он может петь самостоятельно, говорить с нами. Или вы можете петь с ним дуэтом.
Наибольшей популярностью у детей пользуются роботы из известных мультфильмов. Маленький динозавр любит, когда его гладят, а вот большой может и укусить. Передвижную экспозицию можно посетить в Могилеве до конца мая, а после она отправится в Гродно.