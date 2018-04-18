Поющие роботы, виртуальная реальность и робот-динозавр. Что интересного можно увидеть на выставке «Робопарк» в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве на интерактивной выставке представили полсотни роботов из США, Японии, Канады, Китая, России и других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На экспозиции можно увидеть как новейшие разработки, так и известные модели. Роботы танцуют, поют, с ними можно играть, разговаривать и фотографироваться. А в зоне виртуальной реальности даже посоревноваться в силе мысли: побеждает тот, кто в конкретный момент думает наиболее активно.

Татьяна Якушева, оператор выставки:

Это робот-аниматроник, сделан для фнанатов Элвиса Пресли. Он может петь самостоятельно, говорить с нами. Или вы можете петь с ним дуэтом.