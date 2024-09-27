Прямой эфир

Повреждение магистрального водовода под Минском локализовано

27 сентября 2024 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Накануне вечером в трех районах столицы ухудшилось качество и отсутствовало водоснабжение. Причиной стало повреждение магистрального водовода диаметром 1 000 миллиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повреждение магистрального водовода под Минском локализовано-2

На месте аварии в деревне Климовичи работала спецтехника, доставлено необходимое оборудование, были задействованы сотрудники МЧС. Во все больницы пострадавших районов города организовали подвоз воды. Около полуночи повреждение локализовали. «Минскводоканал» начал постепенное восстановление водоснабжения потребителей.

# Водоснабжение

Другие новости рубрики

Все новости
Ковтунова: многие медиа так и остались по форматам, шаблонам – конец 90-х, 2000-е
26 сентября 2024 20:36

Ковтунова: многие медиа так и остались по форматам, шаблонам – конец 90-х, 2000-е

Место в общежитии и надбавки – какие бонусы есть у молодых врачей в столичных больницах?
26 сентября 2024 20:32

Место в общежитии и надбавки – какие бонусы есть у молодых врачей в столичных больницах?

Совместная подготовка специалистов – судэксперты стран СНГ подписали ряд документов о сотрудничестве
26 сентября 2024 20:13

Совместная подготовка специалистов – судэксперты стран СНГ подписали ряд документов о сотрудничестве