Повреждение магистрального водовода под Минском локализовано

Накануне вечером в трех районах столицы ухудшилось качество и отсутствовало водоснабжение. Причиной стало повреждение магистрального водовода диаметром 1 000 миллиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне вечером в трех районах столицы ухудшилось качество и отсутствовало водоснабжение. Причиной стало повреждение магистрального водовода диаметром 1 000 миллиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте аварии в деревне Климовичи работала спецтехника, доставлено необходимое оборудование, были задействованы сотрудники МЧС. Во все больницы пострадавших районов города организовали подвоз воды. Около полуночи повреждение локализовали. «Минскводоканал» начал постепенное восстановление водоснабжения потребителей.