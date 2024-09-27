Повреждение магистрального водовода под Минском локализовано

Место в общежитии и надбавки – какие бонусы есть у молодых врачей в столичных больницах?

Все больше молодых людей решают связать свою жизнь с одной из самых благородных профессий. Нелегкая миссия врача заключается не только в улучшении качества жизни человека, но иногда и в ее спасении.