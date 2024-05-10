«Потомки побеждённых бросили вызов потомкам победителей». Хренин о политической ситуации в мире

Внешние вызовы и попытки давления на нашу страну привели только к одному: Беларусь стала сильнее. Мы сделаем все, чтобы ни у кого даже мысли не возникло проверить это на деле. Об этом накануне заявил глава государства, принимая участие в мероприятиях ко Дню Победы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент акцентировал внимание на эскалации напряженности не только в Украине, но и по всему земному шару. Потому сегодня мы боремся за всех, кто выступает в защиту мира, не отказываемся от последовательной миролюбивой политики. Тем не менее уроки прошлого выучили и больше не позволим усыпить нашу бдительность, как это было более 80 лет назад. Сегодня наша страна обладает всем необходимым вооружением, чтобы остановить врага. В том числе ядерным. Более того, совместно с Россией проходят учения по его применению. Как подчеркнул Президент, это страшное оружие. Но все еще оружие, им надо уметь пользоваться. Лукашенко: мы хотим мира и не хотим, чтобы Украина была плацдармом для нападения.

Проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия проходит в три этапа. Сперва военные тренировались подготавливать боеголовки. Сейчас генеральные штабы синхронизируют свое взаимодействие. На третьем этапе планируется подвести итоги проверки. Особенно Президент подчеркнул, что для Беларуси и России ядерное оружие – исключительно мера сдерживания.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

У нас миролюбивая политика, мы никому не угрожаем, не стремимся захватывать какие-то земли. Мы хотим жить у себя спокойно, растить своих детей. А то, что сегодня происходит, можно так назвать: потомки побежденных бросили вызов потомкам победителей, хотят взять матч-реванш, но у них это тоже не получится. Мы будем, как требует того Главнокомандующий, четко, уверенно хранить и сохранять свой мир. А если нужно, дадим серьезный отпор всем, кто посягнет на нашу землю. Поэтому не беспокойтесь, как сказал Президент, все должны делать свое дело: мы, военные, – свое, а все остальные – свое.