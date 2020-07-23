Потапович: У нас в ветеранской организации люди с жизненным опытом. Поэтому цели и задачи с «Белой Русью» у нас одинаковые

Новости Беларуси. Общественное объединение «Белая Русь» и Белорусская организация ветеранов внутренних дел и внутренних войск подписали соглашение о тесном сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Меморандум направлен на развитие молодёжного и ветеранского движения в стране.

Сегодня общественная организация насчитывает 27 500 человек. В 2020 году структура отметит 30-летие. Но назвать её участников ветеранами трудно.

Несмотря на заслуженный отдых, защитники правопорядка продолжают активную социальную работу. Это передача знаний и опыта нынешним сотрудникам внутренних дел, патриотическое воспитание молодёжи и поддержка ветеранов войны. Многие продолжают работу в сельском хозяйстве, возглавляют райисполкомы и сельские советы.

Валентин Потапович, председатель Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск: У нас в ветеранской организации люди с жизненным опытом, которые прошли все неурядицы, начиная от развала Советского Союза, становления, бандитизма, рэкет и так далее, и до создания нашей государственности. И вот эти завоевания хотелось бы развивать, укреплять. Поэтому цели и задачи с «Белой Русью» у нас одинаковые.

Геннадий Давыдько, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Мы стоим сейчас в начале нашей дружбы и совместной работы. Я думаю, после вот этого торжественного момента у нас будет проведено совещание, на котором мы полностью обсудим и отберём проекты, просто вариантов много. Мы должны не распыляться, а сосредоточиться на чём-то самом главном, самом важном.

На встрече также поблагодарили представителей «Белой Руси» за вклад в укрепление правопорядка.