Посёлок Комарин сегодня первым в стране отметил 65-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

65 лет назад именно в этот день войсками центрального фронта под командованием генерала Роккосовского был освобождён первый крупный населённый пункт в Беларуси – посёлок Комарин. Этот поселок известен каждому школьнику, как самый южный населённый пункт Беларуси. Однако, помимо географической, Комарин является ещё и исторической достопримечательностью. Находящийся на самой границе страны именно он в 43-ем стал первым освобождённым белорусским населённым пунктом.



В 43-ем бравый берег Днепра был превращён вермахтом в сплошное укрепсооружение. "Скорее Днепр потечёт обратно, нежели русские преодолеют его", - утверждал Гитлер. Природного катаклизма, обещанного Гитлером, не произошло. А вот первый плацдарм на правом берегу Днепра выше устья Припяти был успешно занят частями Красной армии.



Правда, успешная переправа вскоре сменилась ожесточёнными боями. В окрестностях Комарина 17 однополчан были удостоены звания Героя Советского Союза, шесть из них навсегда остались на берегу Днепра. Всего в братской могиле здесь нашли покой 629 бойцов Красной армии. А впереди были ещё более 300 дней кровопролитных боёв за Беларусь.