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Бесплатные прививки от гриппа получат дети из детсадов и ученики начальных классов

23 сентября 2008 08:22
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Иммунизация учащихся пройдет по месту учебы. В детских садах также будут работать специальные бригады медиков. Родителей ознакомят с графиком вакцинации и видом вакцин. Для удобства прививочная кампания организуется с 17 до 19 часов, когда мамы и папы при желании смогут поприсутствовать во время процедуры. В тех садах, где отсутствуют надлежащие условия, детей будут направлять в поликлиники по месту жительства. Профилактические мероприятия начнутся в первой декаде октября.
# общество

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