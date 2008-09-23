Бесплатные прививки от гриппа получат дети из детсадов и ученики начальных классов

Иммунизация учащихся пройдет по месту учебы. В детских садах также будут работать специальные бригады медиков. Родителей ознакомят с графиком вакцинации и видом вакцин. Для удобства прививочная кампания организуется с 17 до 19 часов, когда мамы и папы при желании смогут поприсутствовать во время процедуры. В тех садах, где отсутствуют надлежащие условия, детей будут направлять в поликлиники по месту жительства. Профилактические мероприятия начнутся в первой декаде октября.